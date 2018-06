CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LEAMMINISTRATIVEVENEZIA Vigilia di voto per oltre mezzo milione di elettori in Veneto. Sono 525.971, di cui 255.214 uomini e 270.757 donne, i maggiorenni chiamati domani alle urne per l'elezione di 46 sindaci e altrettanti consigli comunali. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23, con spoglio già nella notte, in 36 piccole località e nei 10 centri che hanno più di 15.000 abitanti (e che dunque potrebbero andare al ballottaggio domenica 24 giugno), di cui due sono capoluogo di provincia: Treviso e Vicenza.IL POLITOLOGOA quasi cento giorni...