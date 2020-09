VALDOBBIADENE Colline Unesco e vignaioli Vip. Dopo le sorelle Delavigne, che hanno firmato una linea con Foss Marai (Della Vite) ecco Bruno Vespa (foto). Il celebre giornalista non solo ha preso in affitto un ettaro di vigneto da Giancarlo Moretti Polegato di Villa Sandi, ma sembrerebbe aver dato mandato di cercare un rustico sulle Colline di Valdobbiadene. A fine agosto era stato proprio Vespa a confermare l'interesse per il Prosecco Superiore a WineNews. «L'avventura in Veneto e nel Prosecco nasce così: a luglio - racconta Vespa - sono venuti nella nostra Masseria Li Reni a Manduria il presidente del Veneto, Luca Zaia, e quello della Puglia, Michele Emiliano, per festeggiare un anno del bel progetto Terregiunte, questo vino creato con uve del Salento e della Valpolicella, fatto insieme a Sandro Boscaini, patron di Masi Agricola. Zaia da molto tempo mi invitava ad andare in terra di Prosecco, e, nella cena, mi ha ribadito l'invito. Ho deciso di accettare. Ne ho parlato con Riccardo Cotarella, amico ed enologo, che segue la produzione di Villa Sandi di Giancarlo Moretti Polegato. E così abbiamo deciso, e per questo ringrazio Polegato, di affittare un ettaro in una zona molto bella di Valdobbiadene, vicino alla cantina. E faremo uno Charmat lungo, che sarà sui lieviti per 6-8 mesi, per acquistare carattere, e che uscirà con la prossima bella stagione».

