CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE VALUTAZIONIVENEZIA Dai capannoni alle abitazioni, è sempre acceso il faro di Confartigianato Veneto sul sistema delle costruzioni. Sottolinea il presidente Agostino Bonomo: «La nostra indagine consente di evidenziare alcuni aspetti che, se messi nella giusta luce, indicano alcune azioni strategiche che possono essere avviate per sensibilizzare la domanda». Per questo l'associazione di categoria si appresta a pubblicare una guida pratica: «Sarà destinata non solo agli imprenditori, ma anche ai professionisti e agli amministratori...