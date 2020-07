ECCELLENZE ACCADEMICHE

PADOVA Università a Nordest, promosse con 30 e lode, o giù di lì. Dalla prova dei voti targata Censis, l'Ateneo di Padova dove studiò Galileo Galilei si staglia al secondo posto tra le mega accademie statali (quelle con oltre 40mila iscritti) guadagnando un ottimo 88,7, soffiando sul collo dell'Alma Mater di Bologna (prima con 90,8) e davanti all'Università di Firenze.

È l'Ateneo di Trento con 98,7 a guidare invece la classifica dei medi atenei statali, da 10.000 a 20.000 iscritti, con un incremento negli indicatori relativi alle strutture per gli studenti e all'internazionalizzazione, e scavalcando l'Università di Siena che passa al secondo posto.Bene anche il Friuli Venezia Giulia: l'Università di Trieste e l'Ateneo di Udine ottengono rispettivamente 93,3 e 90,8 sono entrambi in ascesa, piazzandosi al quarto (Trieste) e al sesto posto (Udine): borse di studio, strutture per gli studenti, comunicazione e servizi digitali sono gli indicatori che, con diversa intensità, hanno agevolato la scalata della classifica. Bene, tra i medi, anche Ca' Foscari a Venezia con 89, undicesimo posto tra le grandi (range 20-40mila iscritti) per l'Università di Verona con 84,5. Nella categoria Politecnici, lo Iuav di Venezia riconquista la seconda posizione (con 91,2) e si posiziona a soli tre punti dal Politecnico Milano e davanti al Politecnico di Torino.

IL RANKING

Il ranking del Censis, ritenuto tra i più seri e prestigiosi, riconosce quindi il valore delle accademie di casa nostra, un valore certificato quest'anno su un ventaglio di indicatori più ampio del solito. I parametri presi in esame riguardano i servizi erogati a beneficio degli studenti, le borse di studio, le strutture disponibili per i fuorisede, la comunicazione e i servizi digitali, il livello di internazionalizzazione ma stavolta sono state introdotte anche nuove categorie come l'occupabilità dei laureati delle università statali, il grado di soddisfazione per i servizi come aule, biblioteche, postazioni informatiche di chi ha già frequentato l'ateneo, una mappatura di quelli che dispongono della «carriera alias», ovvero uno strumento Lgbt-friendly per agevolare le persone in transizione di genere.

SODDISFAZIONE AL BO

«Anche quest'anno il ranking degli atenei del Censis premia l'Università di Padova, che conferma la seconda posizione fra i mega atenei afferma il magnifico rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto . Dei sei parametri presi in considerazione, siamo riusciti a migliorarne tre, mantenendoci nella parte di vertice della classifica. Un risultato che è il frutto di impegno e competenza di tutte le persone che lavorano in un grande ateneo multidisciplinare. E, come sempre, prendiamo questi ranking come stimolo per migliorare là dove possiamo ancora crescere. L'obiettivo, ora, è far sì che il nostro grande patrimonio, gli studenti, non si disperda. Per questo abbiamo stanziato 15 milioni di euro, con un piano coraggioso a favore di studenti e loro famiglie: connettività gratis per tutti, contributo di 500 euro per chi deve pagare l'affitto, o di 350 euro per coprire le spese di trasporto per i pendolari, copertura dell'80% del costo di un personal computer per le future matricole. A questo intervento si sommano 7.700 borse di studio per studentesse e studenti e il lavoro di ammodernamento tecnologico di tutte le aule, per permettere a chi non potrà frequentare di persona di seguire le lezioni dei nostri 188 corsi da casa. Siamo certi che l'Università di Padova - conclude Rizzuto - rimarrà luogo attrattivo per giovani che vorranno costruire qua da noi il loro futuro».

SODDISFAZIONE IN LAGUNA

Punto di forza di Iuav è, anche quest'anno, l'internazionalizzazione - dato in cui sono compresi sono compresi, oltre ai programmi di mobilità, anche il numero di iscritti con titolo estero - in cui risulta prima non solo nella sua categoria, ma anche tra tutte le università italiane. I crescenti legami internazionali, l'attrattività e la storica riconoscibilità internazionale hanno contribuito al conseguimento di questa posizione di eccellenza, ottenuta a partire da ambiti come architettura, pianificazione, design, arti, moda, teatro. «Il risultato di Iuav è tanto più importante - argomenta il magnifico rettore Alberto Ferlenga - in quanto ottenuto alla fine di un anno difficile per tutti e avendo come competitors Università di ben altra dimensione. La sua prima posizione assoluta, in quanto ad internalizzazione, nel panorama universitario italiano, ha una conferma nel raddoppio delle richieste di iscrizione ai corsi in inglese di architettura e nella moltiplicazione degli accordi internazionali, di ricerca e didattica, con università ed altre istituzioni estere».

