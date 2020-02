LE TRATTATIVE

VENEZIA Ultimatum del Partito Democratico ai centristi di Renzi e Calenda: devono smetterla di «traccheggiare» e dire cosa intendono fare alle elezioni regionali della prossima primavera, tanto più che ormai è chiaro - come ha confermato ieri in Fiera a Padova il ministro Federico D'Incà al segretario dem Alessandro Bisato - che il Movimento 5 Stelle correrà da solo e dunque non c'è neanche più la scusa della componente grillina indigesta a qualcuno. Nel giorno in cui il tavolo del centrosinistra ha registrato - ieri sera - l'ennesima assenza di Italia Viva e di Azione, Bisato ha messo in soffitta equilibrismi e tatticismi: «Mi aspetto che il pezzo di centro del centrosinistra faccia chiarezza». Altrimenti? «Non c'è un altrimenti. Ci sarà solo una conseguenza: la rottura della coalizione». Con tutti gli scenari possibili, compreso quello che il Pd corra con un proprio candidato. «Ma allora non si potrà dire che sarà colpa nostra».

L'OBIETTIVO

Il compito di Bisato consegnatogli la settimana dalla direzione regionale del Pd era di mantenere l'unità. Di tutti: del partito e della coalizione. Il problema era - ed è - trovare il candidato che vada bene a tutti. Dice Bisato: «Il Pd non può essere solo portatore d'acqua. Dobbiamo trovare una candidatura che sia riconosciuta e condivisa in maniera che raggiungiamo lo scopo, e cioè la coalizione larga, ma se questo diventa un gioco tattico, di posizionamento, allora dico che esistiamo anche noi, che abbiamo anche noi i nostri uomini e le nostre donne». Benché alle prese con un vivace dibattito interno, il partito di Bisato non ha escluso di prendere in considerazione tutte le ipotesi di candidatura - leggasi il vicesindaco civico di Padova, Arturo Lorenzoni - ma a patto che riescano a tenere unita la coalizione. Restare uniti - dice Bisato - è la primaria condizione per presentarsi come alternativa, per quanto in un'ottica progettuale, alla Lega di Luca Zaia.

IL MONITO

Dividersi sui particolarismi - dice Bisato - sarebbe «deleterio». Ma Italia Viva e Azione hanno già preannunciato un terzo polo, ai tavoli del centrosinistra neanche ci vengono più. «Confido - dice il segretario dem - in un margine di recupero. Una nostra divisione non sarebbe capita da una parte dell'elettorato, da chi va in piazza con le Sardine, da chi partecipa all'inaugurazione di Padova capitale europea del volontariato. Il tentativo di tenere insieme tutti, noi lo facciamo con talmente tanta forza ideale che ci possiamo anche spogliare del ruolo di essere primi attori. A patto che sia funzionale al disegno di tenere davvero assieme tutti». L'ostacolo, ammette Bisato, non è il programma, ma l'individuazione del nome. «L'obiettivo, però, deve restare l'unità della coalizione. Anche perché dell'Emilia Romagna nulla è sovrapponibile al Veneto. Nulla, a partire dal candidato uscente che si ripropone e che noi non abbiamo. L'unico elemento che arriva dalle piazze è che il fronte antisovranista e antipopulista deve stare assieme. La disgregazione darebbe solo una mano a qualcun altro. Ma se fosse così, allora tornerebbe quell'orgoglio di partito che io ho cercato, sempre, di non mettere in campo e che, ripeto, non è l'obiettivo finale».

La parola, dunque, passa ai centristi. Si rompesse la coalizione, renziani e calendiani sono avvertiti: il loro terzo polo non si troverebbe a competere contro il civico Lorenzoni, ma contro un candidato del Pd.

Alda Vanzan

