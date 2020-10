LE SENTENZE

VENEZIA Di fronte all'emorragia dei docenti di sostegno, le azioni giudiziarie provano a tamponare qualche falla. Nel giro di tre giorni, due sentenze del Tar dimostrano che con i ricorsi le famiglie riescono ad assicurare i docenti per i ragazzi con disabilità, altrimenti presenti solo per poche ore a settimana a causa della cronica carenza di personale. Com'è recentemente emerso, infatti, in Veneto le cattedre messe a concorso sono 790 ma le domande risultano soltanto 183, visto che la selezione prescrive tre anni di anzianità che i precari non riescono ad accumulare.

LE STORIE

La prima storia riguarda un alunno con handicap che ha bisogno di essere seguito per 18 ore settimanali, mentre la scuola riusciva a garantirgliene solo 9. Dopo che i suoi genitori hanno impugnato il provvedimento di assegnazione ridotta e i giudici amministrativi ne hanno ordinato la sospensiva, il ministero dell'Istruzione in autotutela ha annullato il proprio atto precedente e ha disposto la completa assistenza del ragazzino. Simile è la seconda vicenda, che coinvolge uno studente a cui spetterebbe un'assistente alla comunicazione esperta nella lingua italiana dei segni per 25 ore alla settimana, non solo per 12. Anche in questo caso, dopo il ricorso al Tar, l'istituzione scolastica ha fatto marcia indietro. (a.pe.)

