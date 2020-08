LE SCELTE

VENEZIA Inizia questa mattina, nei rispettivi tribunali, la presentazione delle liste per le elezioni regionali in Veneto. In tutto i partiti e i movimenti hanno sedici ore a disposizione, fino a mezzogiorno di domani, ma per alcuni rischia di essere comunque una corsa contro il tempo. Perché c'è chi si è accorto di non avere rispettato la parità di genere tra maschi e femmine. Chi per essere accettato deve presentare un malloppo di firme. E chi alla fine si è dovuto arrendere a liste incomplete e cioè non con tutti i candidati previsti. È il caso del Movimento 5 Stelle che a fronte di potenziali 55 candidati ne ha presentati 45.

LA NORMA

La legge elettorale varata a Palazzo Ferro Fini prevede che i consiglieri regionali vengano eletti su base provinciale. Una scelta che favorisce la rappresentanza territoriale ma limita ma anche la visione regionale degli eletti: il rischio, cioè, come peraltro si verificava in occasione dell'approvazione dei bilanci annuali, è che si resti ancorati al proprio campanile. Comunque sia, la regola stabilisce un numero massimo di candidati in ciascuna provincia: 9 dappertutto, tranne Belluno e Rovigo che possono averne 5. Appunto, possono. Perché 9 e 5 sono il numero massimo di persone candidabili in lista, ma c'è anche un numero minimo: 3 per le province più grandi, 1 per Belluno e Rovigo. I partiti, però, hanno sempre insistito per presentare le liste complete, anche per non offrire il fianco a facili critiche sull'incapacità di trovare gente disposta a correre spesso e volentieri per perdere.

I PENTASTELLATI

A presentare liste incomplete stavolta è stato il M5s che, appunto, anziché 55 candidati ne ha 45. Uniche eccezioni, Verona e Vicenza dove le liste sono complete. Il candidato alla presidenza della Regione Enrico Cappelletti risulta anche candidato consigliere a Treviso, come aveva fatto a Padova Jacopo Berti nel 2015 visto che oltre al vincente passa solo il primo dei candidati governatori non eletti. Quanto alle liste pentastellate, confermate le previsioni: a Venezia capolista Elena La Rocca e riconfermata Erika Baldin, a Treviso capolista Valentina Borin e confermato Simone Scarabel, a Verona è ancora in corsa Manuel Brusco che è l'unico dei consiglieri uscenti a essere capolista, a Vicenza ci prova la guerriera del Pfas Sonia Perenzoni. A Belluno corrono i soli Barbara Lando e Daniele Campedel mentre a Rovigo Elena Suman e Federico Rizzi.

LIMATURE

Pronte e complete le liste di Fratelli d'Italia, anche se ieri sera i maggiorenti del partito continuavano a limare le scelte su Verona (dove la battaglia a caccia di preferenze sarà durissima tra Massimo Giorgetti e Stefano Casali) e su Padova. Per il resto tutto secondo previsioni: a Vicenza l'assessore al Lavoro e alla Formazione professionale Elena Donazzan corre in ticket con Silvio Giovine e ci riprova anche Joe Formaggio, subentrato a Sergio Berlato in consiglio regionale sul finire della legislatura. A Venezia confermata la candidatura di Raffaele Speranzon, ma ci sono anche Massimo Parravicini e Lucas Pavanetto.

E a proposito di Venezia, ieri il coordinatore regionale di FdI, nonché candidato alle suppletive senatoriali a Verona, Luca De Carlo, ha partecipato alla presentazione della lista per il Comune. E a chi gli chiedeva se si era seccato dell'assenza del simbolo di FdI nel nuovo manifesto del governatore Luca Zaia, che non ha citato né i Fratelli né gli azzutti di Forza Italia, come se fossero alleati non indispensabili, ha evitato la polemica: «Certo, potevamo esserci anche noi, ma è una cosa superata, ora l'obiettivo è battere gli avversari». Magari anche battere la Lega prendendo più voti?

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

