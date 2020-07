FRATTA POLESINE Tornano le Sardine. Ieri è partito da Fratta Polesine, in provincia di Rovigo, il tour tra le regioni che andranno al voto il prossimo 20 e 21 settembre. La scelta del piccolo comune polesano non è un caso, perché lì si trova la casa natale di Giacomo Matteotti. Tant'è che il referente nazionale delle Sardine, Mattia Santori ha spiegato che la loro «è più una indicazione di valori che di voto», specificando che la loro volontà è solo quella di «dialogare con il campo progressista». Accompagnato da una ventina di altre Sardine giunte insieme a lui da Bologna, oltre a quelle locali provenienti da Rovigo, Santori ha aggiunto: «La nostra intenzione è dare un supporto, fare una campagna elettorale alternativa. Abbiamo sempre detto che la campagna elettorale prima di essere propaganda è un momento di politica importante, in cui una comunità traccia una linea tra quello che è stato e quello che sarà». L'altro portavoce del movimento, Lorenzo Donnoli, ha poi lanciato un appello alle forze progressiste a unirsi contro il centrodestra: «Secondo me, c'è una parte maggioritaria dei 5 Stelle che preme per la creazione di un fronte innovativo, ambientalista e forte con il Pd e le altre forze del centrosinistra». Nel pomeriggio il gruppo si è poi spostato a Padova per incontrare il candidato del centrosinistra Arturo Lorenzoni.

Alberto Lucchin

