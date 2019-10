«Le regioni a statuto speciale spendono il 37% in più»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIVENEZIA Le regioni a statuto speciale spendono in media per abitante il 37% in più delle regioni a statuto ordinario. Fra queste, le regioni piccole spendono mediamente il 17% in più delle regioni grandi. È quanto emerge dall'analisi sulla spesa pubblica locale redatta dall'ufficio studi di Confcommercio presentata oggi. L'analisi - basata sugli ultimi dati disponibili del 2016 - mette in relazione la qualità dei servizi offerti ai cittadini con i costi.Dallo studio emerge che l'Italia delle regioni ideale, avrebbe i servizi del...