LE REAZIONIVENEZIA Sconcerto e rabbia tra le associazioni che hanno difeso in questi anni i soci delle ex Popolari. Il rinvio a giudizio chiesto solo per l'ex Ad di Veneto Banca Vincenzo Consoli è una doccia gelata per molti risparmiatori. «Questo procedimento penale è un vero e proprio teatro dell'assurdo - il commento di Barbara Puschiasis dell'associazione Consumatori Attivi -. Eravamo partiti con sequestri milionari nei confronti di Consoli e rinvii a giudizio, a Roma, per uno stuolo di ex vertici della banca. Poi erano stati ammessi...