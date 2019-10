CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONIVENEZIA Il riassetto della grande distribuzione, con la cessione di punti vendita Auchan a Conad, riguarda da vicino anche il Veneto e la politica regionale entra in pre-allarme. Si temono le sovrapposizioni locali tra alcuni punti vendita ora dello stesso marchio, con conseguenti esuberi. Ieri anche l'ipermercato Auchan alle porte di Mestre è rimasto chiuso per sciopero. «Apprendiamo con preoccupazione la notizia che la cessione di Sma-Auchan a Conad potrebbe avere come conseguenza un esubero di oltre diecimila posti di lavoro...