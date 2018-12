CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIVENEZIA Il gruppo Ferretti sposa il nuovo Salone del Mare che debutterà nel 2019. «Non posso accettare che non ci sia un salone Nautico in Adriatico, come non accetto che dobbiamo bussare ai francesi per esporre quello che facciamo noi - ha affermato venerdì nella prima riunione del comitato promotore Alberto Galassi, Ad del gruppo degli yacht di lusso con valore consolidato della produzione di 623 milioni nel 2017 e un utile netto di 24 milioni -. Io ringrazio ancora Venezia perché ha ospitato in Arsenale la festa per i nostri...