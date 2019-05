CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIVENEZIA Attilio Fontana, fedele al basso profilo, si compiace però non troppo: «Molto bene, ma non abbassiamo la guardia». Luca Zaia, in vena di metafore, cita il pragmatismo di Giovanni Trapattoni: «Non dire gatto se non ce l'hai nel sacco». Predicano prudenza i due governatori, a cui tuttavia ieri devono essere brillati gli occhi, leggendo l'annotazione della commissione di valutazione del Cio alla voce: Chi c'è dietro la candidatura.LE REGIONIIl ruolo delle due Regioni è infatti centrale per gli analisti di Losanna: «I...