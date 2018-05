CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE PROPOSTEVENEZIA «Impedire ai bambini di accedere ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia è assurdo, illogico e al tempo stesso contrario alla nostra Costituzione». Con questa premessa il deputato Massimo Bitonci (Lega) ha annunciato di aver presentato una proposta di legge per modificare la norma sulla presentazione della documentazione sui vaccini: «La nostra proposta prevede che la presentazione della documentazione dei vaccini non costituisca requisito di accesso alla scuola. È una modifica necessaria e...