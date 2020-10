LE NOMINE

VENEZIA Sarà uno zaiano il portavoce della galassia leghista in Consiglio regionale. Si tratta di Alberto Villanova, già nominato mercoledì capogruppo di Zaia Presidente e ieri indicato anche come speaker dei colleghi riuniti sotto le bandiere della Liga Veneta per Salvini Premier della lista Veneta Autonomia. Una designazione che cancella definitivamente l'ipotesi della sua riconferma alla guida della commissione Cultura, riaccendendo così il toto-presidenze.

GLI EQUILIBRI

Più di qualche osservatore esterno vedrebbe nella scelta di uno zaiano, anziché di un leghista, un segnale sugli equilibri interni del partito, in considerazione delle ricorrenti (e puntualmente smentite) voci sulla sfida tra Zaia e Salvini. Ma dentro il Palazzo viene data una spiegazione molto più semplice, riconducendola alla necessità di avere un referente che faccia sintesi per tutti, ora che l'asse portante della maggioranza conta ben 34 consiglieri su 51. Lo stesso Villanova, il cui vice zaiano è Gabriele Michieletto, smonta così le letture dietrologiche: «L'aver assegnato a me il compito di speaker dei gruppi rimarca ancora una volta come le tre compagini, Liga Veneta, Zaia Presidente e Lista Veneta Autonomia, lavorino come un'unica entità composta interamente da militanti della Lega. Un unico grande gruppo che parla, quindi, ad un'unica voce». Sarà dunque il trevigiano, per esempio in occasione di dichiarazioni congiunte dell'intera squadra, a parlare anche a nome degli altri due capigruppo, vale a dire il leghista Giuseppe Pan (il cui vice è Filippo Rigo) e l'autonomista Tomas Piccinini (unico componente). «Un ringraziamento particolare dice Pan va rivolto ai due capigruppo uscenti, Nicola Finco e Silvia Rizzotto, per il lavoro svolto negli ultimi anni e per il contributo essenziale dato alla Lega». Poi l'annuncio unitario: «La prossima settimana, con la formazione delle commissioni, il Consiglio regionale del Veneto finalmente tornerà a pieno regime e noi siamo pronti a metterci subito al lavoro per affrontare le prime sfide che si prospettano».

GLI ALTRI

L'ufficio di presidenza, convocato per oggi dal numero uno Roberto Ciambetti, dovrà organizzarne proprio l'insediamento fra mercoledì e giovedì, ma anche definire dotazioni di personale. Ciascun capogruppo dovrà infatti comunicare quali saranno i responsabili e gli addetti delle varie segreterie, per cui non sono esclusi dei rimescolamenti rispetto alla struttura uscente. Gli altri presidenti delle formazioni di centrodestra sono Raffaele Speranzon (con vice Daniele Polato) per Fratelli d'Italia ed Elisa Venturini (con Alberto Bozza) per Forza Italia. Per scelta tattica della maggioranza, Stefano Valdegamberi capitana il gruppo Misto, di cui fanno parte Fabiano Barbisan come vice e Arturo Lorenzoni che però è espressione dell'opposizione, tanto che sarà il coordinatore delle minoranze. Giacomo Possamai (con vice Vanessa Camani) è il referente del Partito Democratico, mentre tre donne sono capi di se stesse: Cristina Guarda per Europa Verde, Elena Ostanel per Il Veneto che Vogliamo ed Erika Baldin per il Movimento 5 Stelle.

LE INDISCREZIONI

A proposito di presenze femminili, per la capogruppo zaiana uscente Silvia Rizzotto si profila la presidenza di una commissione di peso, con ogni probabilità la prima e cioè il Bilancio. Le trattative fra gli alleati sono comunque tuttora aperte, visto che Fdi premerebbe per ottenere più posti (eventualmente anche da segretario) di quelli che gli zaian-leghisti sarebbero disposti a concedergli. Ad ogni modo secondo indiscrezioni la quinta commissione Sanità potrebbe restare allo zaiano Fabrizio Boro, mentre in corsa per la sesta e cioè la Cultura sarebbe il leghista Marzio Favero. Acque agitate anche nel centrosinistra, in oni caso, visto che non tutti sarebbero d'accordo sul dem Andrea Zanoni per la quarta commissione. E per assegnare la guida dell'organo di Controllo serviranno pure i voti della maggioranza, dove i trevigiani mal sopportano l'interventismo del conterraneo.

Angela Pederiva

