«Le nevicate non bastano, servirebbe più freddo anche nel periodo estivo»

Mauro Valt, lei che lavora al centro di Arabba dal 1987, ci spiega questo studio a cui avete partecipato?«La cosa che possiamo vedere è che dal 2004 al 2015 c'è stata una diminuzione dell'estensione e dello spessore del 20, 30 per cento. Quindi in questo lavoro che è stato pubblicato è spiegato come, con un modello matematico, si arriverà alla scomparsa nei tempi previsti».Dove va ricercata la causa di quello che sta succedendo?«Negli ultimi anni assistiamo a nevicate con portate altalenanti e temperature miti durante la primavera e...