LE MODIFICHEVENEZIA Le interpretazioni e i commenti, ovviamente, sono contrastanti. Per l'assessore Manuela Lanzarin quelle votate ieri dal consiglio regionale del Veneto sono modifiche volute dalla giunta per tutelare le famiglie fragili e gli anziani. Per l'opposizione, Palazzo Balbi ha «dovuto fare retromarcia» dopo le proteste degli inquilini delle case popolari. Il dato certo, come preannunciato ieri dal Gazzettino, è che per tanti inquilini delle Ater non ci saranno i temuti sfratti perché le cosiddette soglie di permanenza sono...