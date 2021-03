LE MISURE

ROMA Che le misure assunte da Tik Tok a tutela dei minori fossero solo un primo passo, lo aveva riconosciuto anche il Garante per la privacy, ma in realtà il protocollo adottato dal social amato dai giovanissimi è risultato, nei fatti, inefficace. L'unica modifica concreta è il cambiamento della visibilità dei ragazzini, costretti a condividere video e foto solo con gli amici stretti e non con sconosciuti. L'istruttoria è ancora in corso. Ieri, intanto, è scaduto il tempo del blocco imposto dall'Authority alla piattaforma dal 9 febbraio, all'indomani del suicidio di Antonella Sicomoro, la bambina di 10 anni che si è impiccata a Palermo. TikTok avrebbe dovuto bloccare gli utenti under 13. Il provvedimento di emergenza è stato portato alla scadenza, anche se i pm di Palermo non avrebbero trovato, al momento, alcun riscontro rispetto all'allarme lanciato dai parenti della bambina, certi che la piccola fosse morta in seguito a una sfida lanciata sul social. La piattaforma comunque avrebbe dovuto cancellare tutti gli utenti italiani under 13, dopo avere chiesto loro la data di nascita.

NORME AGGIRABILI

La maggior parte dei ragazzini ha indicato un anno di nascita diverso rispetto a quello reale. Per identificare con ragionevole certezza gli utenti sotto i 13 anni, la società si era impegnata a valutare l'uso di sistemi di intelligenza artificiale, per comparare i volti di foto e video con l'età indicata. La verifica c'è stata, ma gli utenti non sono stati rimossi, semplicemente sono stati costretti dai gestori a un blocco della privacy. Infine non possono scaricare sul telefono i video di altri, ma possono farlo sull'app e rivederli quando vogliono.

