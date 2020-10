LE MANOVRE

VENEZIA Fratelli d'Italia e Forza Italia stanno aspettando una chiamata, ma, al momento, Luca Zaia non dà segnali. E anche questo è un segnale. A dieci giorni dalla trionfale riconferma del governatore che ha sfiorato quota 77 per cento, i partiti - tutti, Lega compresa - cercano di capire come sarà la giunta Zaia Ter, ma l'unica cosa certa è che prima dell'insediamento dell'assemblea legislativa non ci saranno notizie ufficiali. Le indiscrezioni, però, si sprecano.

FRATELLI D'ITALIA

In ambienti vicini al governatore c'è chi ha accostato le mire di alcuni eletti in Fratelli d'Italia al capolavoro manzoniano. Della serie: si beccano tra di loro come i capponi di Renzo senza tener conto che alla fine deciderà Zaia, tanto più che la Lega complessivamente ha 35 eletti su un'assemblea di 51. Nel partito di Giorgia Meloni le maggiori aspettative - e rivalità - sono a Verona, dove FdI ha preso il 15,56% dei consensi. Tantissimo. E prevedibile se si pensa che il partito ha schierato in campo tutti i big possibili, da Massimo Giorgetti (che non ce l'ha fatta) alla new entry Stefano Casali (primo dei non eletti) fino all'unico eletto, Daniele Polato. I Fratelli veronesi, che al Ferro Fini hanno portato cinque consiglieri, vorrebbero dunque raddoppiare mettendo in giunta o Polato, che quindi dovrebbe dimettersi da consigliere facendo così entrare al Ferro Fini Casali, oppure nominando assessore direttamente Casali, oltre che riservare un posto in ufficio di presidenza alla vicentina Elena Donazzan come vicepresidente, immaginando che fra tre anni l'attuale assessore al Lavoro spicchi il volo per Roma. Ma è immaginabile che Zaia si porti in squadra un condannato in primo grado (Polato) o uno che nel 2015 stava con Tosi (Casali)? «I Fratelli in Veneto dovrebbero dormire sonni preoccupati», raccontano gli Zaia-boys. Se poi Zaia si orienterà nuovamente su Donazzan, FdI a Verona rischia di restare con un pugno di mosche in mano dopo aver dato anche il collegio senatoriale al proprio coordinatore bellunese Luca De Carlo.

FORZA ITALIA

Con due eletti in consiglio regionale, Forza Italia può aspirare a un posto in giunta? A Palazzo Ferro Fini dicono che neanche alle calende greche. Tra l'altro uno dei due è Alberto Bozza, veronese, sostenuto da Flavio Tosi. «È come se avessero fatto harakiri», dicono in Lega. L'altra è la padovana Elisa Venturini, l'ex sindaco di Casalserugo in prima linea ai tempi dell'alluvione del 2010. Se Venturini entrasse in giunta, Bozza sarebbe capogruppo di se stesso, sarebbe come far entrare in maggioranza l'acerrimo nemico Tosi.

LEGA

La notizia di ieri è che, dopo il riconteggio della Lista Zaia, a Treviso Nazzareno Gerolimetto per 15 voti ha preso ufficialmente il posto di Stefano Busolin. Quanto al toto-assessori, i certi di riconferma al momento sono solo tre: Manuela Lanzarin, Elisa De Berti, Gianpaolo Bottacin. In ballo a Padova Roberto Marcato, Luciano Sandonà e Giuseppe Pan (che però dovrebbe essere ripescato e sarebbe la seconda volta), a Vicenza Nicola Finco, a Venezia Fabiano Barbisan e Francesco Calzavara, a Treviso Federico Caner e Alberto Villanova (ma si vocifera anche di Marzio Favero), mentre su Rovigo in alternativa a Cristiano Corazzari c'è l'ipotesi di un esterno. Su un punto Zaia è stato chiaro: il numero di preferenze ottenute non sarà il requisito primario.

Alda Vanzan

