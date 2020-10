LE MANOVRE

VENEZIA Fatta la giunta, adesso in Regione Veneto si apre un'altra partita. Quella dei presidenti di cinque commissioni, dei capigruppo e, novità assoluta di questa XI legislatura, del coordinatore della galassia leghista. Posto che il veronese Tomas Piccinini, unico consigliere della lista Veneta Autonomia, sarà capogruppo di se stesso, in ballo ci sono dunque sette posizioni. Eccole: i vertici di cinque commissioni su sei (la presidenza della Quarta spetta infatti all'opposizione); il capogruppo di Zaia Presidente; il capogruppo della Lega. Di questi ultimi due, uno sarà lo speaker della maggioranza leghista-zaiana che contempla 34 consiglieri su 51. Ed è proprio il ruolo di speaker, dopo il rifiuto di Nicola Finco, a rappresentare le maggiori incognite.

I DELUSI

Raccontano che se fosse stato per Luca Zaia, Nicola Finco avrebbe continuato a fare il capogruppo della Lega anche in questa legislatura. Ma il vicentino Finco, che in realtà avrebbe voluto cambiare palazzo, dal Ferro Fini al Balbi, per diventare assessore, ha rifiutato, accettando infine, e suo malgrado, la proposta di entrare in ufficio di presidenza come vice vicario del presidente Roberto Ciambetti. Tra l'altro, tutti e due vicentini. L'altra ipotesi per il ruolo di capogruppo della Lega e coordinatore di tutta la galassia leghista era Federico Caner che però è stato riconfermato in giunta. E allora? I favoriti per tutte le posizioni sono i consiglieri anziani, cioè quelli rieletti. E se anche a Palazzo Ferro Fini si seguirà il criterio della continuità voluto da Zaia per la giunta, ci sarà almeno una riconferma: Fabrizio Boron presidente della Quinta commissione Sanità. Papabile per la presidenza della Prima commissione, quella del Bilancio, è l'altro padovano che, come Boron, era in lizza per la squadra di giunta e cioè lo zaiano Luciano Sandonà che di mestiere fa il commercialista. Ma potrebbe spuntarla anche Sonia Brescacin, laureata in Giurisprudenza, trevigiana, professione segretario comunale. Punti interrogativi per la Seconda commissione (Urbanistica) finora retta dal neoassessore Francesco Calzavara e la Terza (Attività produttive) che era appannaggio di Fratelli d'Italia con Sergio Berlato.

Per la Sesta commissione (Cultura) potrebbe essere riconfermato lo zaiano trevigiano Alberto Villanova oppure rientrare in ballo il leghista trevigiano Marzio Favero che era dato tra i papabili assessori. Per il ruolo di presidente della Lega e, quindi, di coordinatore di tutti i 34 consiglieri, si parla di Villanova e del neoeletto Roberto Bet (se fosse, dovrebbero uscire dal gruppo Zaia Presidente e passare a quello di Salvini). Secondo la logica della continuità Silvia Rizzotto dovrebbe essere confermata capogruppo di Zaia Presidente. Escludendo invece ulteriori passaggi da un gruppo all'altro (l'ipotesi di cui sopra di Villanova e Bet), i leghisti che potrebbero essere chiamati a fare il capogruppo sono i ripescati Gianpiero Possamai e Giuseppe Pan (che, primi dei non eletti, torneranno in consiglio con le dimissioni di Federico Caner e Roberto Marcato), ma anche Marzio Favero se non gli toccherà una commissione. C'è un solo dettaglio: troppi trevigiani.

GLI ALLEATI

E Fratelli d'Italia? Autoesclusisi dall'Ufficio di presidenza (avevano chiesto la carica di vice, hanno rifiutato quella di consigliere segretario), facile che gli alleati si aspettino una presidenza di commissione, anche se non è detto che l'avranno. In tutto sono cinque consiglieri e il quinto, dopo la riconferma di Elena Donazzan in giunta, è il vicentino Joe Formaggio: sul finire della precedente legislatura era entrato al Ferro Fini al posto di Sergio Berlato volato a Bruxelles, mercoledì farà il bis prendendo il posto della Donazzan. Intanto, per la carica di capogruppo, il più quotato è il veneziano Raffaele Speranzon.

LA MINORANZA

Quanto alla Quarta, la commissione che valuta le politiche pubbliche e gli effetti della legislazione regionale, la presidenza spetta a un componente della minoranza e il Pd avrebbe scelto Andrea Zanoni. Solo che l'opposizione, che ha appena 10 voti, da sola non può farcela a eleggere il presidente. Ci saranno bastoni tra le ruote da parte della Lega contro Zanoni?

Alda Vanzan

