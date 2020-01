Le mamme NoPfas: «Bene i limiti regionali, ma serve di più»

VENEZIA Le Mamme No Pfas provano a stemperare le polemiche sulla gestione del maxi-inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche. «Diamo merito alla Regione Veneto che si è attivata, a livello regionale, per mettere dei limiti per la matrice acqua concedono . Tuttavia sarebbe opportuno aumentare la tutela dei cittadini ampliando la gamma di sostanze analizzate (negli stati Uniti monitorano 24 Pfas, il doppio rispetto alle nostre), effettuando una mappatura dei pozzi privati e monitorando anche il suolo e l'aria». Ma tra le forze polemiche resta il muro contro muro, all'indomani dell'allarme rilanciato dall'Associazione medici per l'ambiente: «Una delle emergenze sanitarie ed ambientali più gravi che il nostro Paese abbia mai dovuto affrontare, che richiede studi epidemiologici e una mappa dei pozzi». Vanno all'attacco i consiglieri pentastellati Jacopo Berti, Erika Baldin, Manuel Brusco e Simone Scarabel: «La scienza dice che è un disastro ambientale, ma il disastro è anche in Regione. La denuncia dei medici dice cose di cui un'amministrazione seria dovrebbe vergognarsi». Altrettanto dura la replica dell'assessore zaiano Gianpaolo Bottacin (Ambiente): «Dichiarazioni fatte senza vergogna. O i consiglieri regionali pentastellati contano talmente poco da non riuscire a convincere il loro ministro Costa a mettere limiti nazionali a queste sostanze, oppure in realtà stanno ignorando il problema». Intanto è stata rinviata a data da destinarsi la presentazione di un convegno promosso per il 25 gennaio dall'Ordine dei medici di Vicenza, a causa dell'assenza del professor Carlo Foresta, autore di uno studio sulla salute riproduttiva maschile in area Pfas che sarà presentato sabato.

