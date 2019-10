Le ipotesi in campo per le crociere Lido, Porto Marghera o Chioggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FOCUSVENEZIA Eravamo rimasti alle tre ipotesi annunciate quest'anno dal precedente ministro Danilo Toninelli. Ipotesi che rispecchiavano l'imperativo del Movimento 5 Stelle Fuori le grandi navi dalla laguna. Anzi, a dire il vero, erano due visto che la costruzione del terminal sull'ex cantiere del Mose in bocca di porto di Malamocco era subito tramontata per la decisione di demolire la piattaforma in cemento e ripristinare la spiaggia originaria, come previsto fin dall'inizio della progettazione del sistema di paratoie mobili. Restano...