CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE INDAGINIPORDENONE Due anni di inchiesta sui falsi prosciutti Dop, 103 indagati, 80mila prosciutti di San Daniele sequestrati e restituiti smarchiati, cioè declassati a semplice nazionale. Per esser precisi i decreti di sequestro firmati dal pm Marco Brusegan riguardavano 270mila pezzi sospetti, pari al 10% dell'intera produzione annuale di San Daniele, un valore di 27 milioni di euro. Ma 190mila prosciutti erano già stati commercializzati. Non erano nocivi per la salute, semplicemente non potevano fregiarsi del marchio di Denominazione di...