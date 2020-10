IL DEBUTTO

VENEZIA La consegna della spillina in oro da parte del segretario generale Roberto Valente, i documenti da compilare, le foto. L'emozione delle new entry, la padronanza dei vecchi, anche la felicità di chi, come il trevigiano Nazzareno Gerolimetto, ha festeggiato il compleanno iniziando il secondo mandato quando inizialmente pensava di non avercela fatta. Ieri sono iniziate le operazioni di accreditamento, vale a dire che i consiglieri regionali eletti lo scorso 20 e 21 settembre si sono presentati a Palazzo Ferro Fini e si sono registrati. A causa dell'emergenza sanitaria le operazioni sono state divise in due giornate: ieri è toccato ai leghisti, oggi sarà la volta di Forza Italia, Fratelli d'Italia e poi tutta l'opposizione. In realtà ci sarà una coda delle operazioni la prossima settimana, per la precisione il giorno stesso dell'insediamento del consiglio, quanto meno per le foto di rito. Oltre al governatore Luca Zaia, il set fotografico sarà mantenuto anche per Gianpaolo Bottacin che ieri si è presentato a palazzo in tenuta da Vaia, pullover e giubbo sportivo, mentre l'etichetta impone per i consiglieri almeno la giacca.

LA RETTIFICA

La convocazione della prima seduta del consiglio regionale dovrebbe partire oggi, sempre che dalla Corte d'appello arrivi la rettifica delle preferenze ottenute dai consiglieri padovani: il Tribunale di Padova ha ammesso infatti l'errore nella trascrizione delle preferenze, raddoppiate a tutti, e la Corte d'Appello ha preso atto dello svarione, limitandosi però ad annunciare una letterina di rettifica che sarà allegata alla precedente proclamazione degli eletti. Il corretto numero di preferenze, infatti, non cambia l'ordine dei consiglieri. Una correzione è attesa anche dal Tribunale di Venezia che ha abbassato i voti personali nella lista di Fratelli d'Italia (Raffaele Speranzon ne ha persi più di mille).

LA DATA

Se, dunque, oggi partirà la lettera di convocazione da parte del presidente uscente Roberto Ciambetti, il primo giorno utile per l'insediamento sarà giovedì 15 ottobre. A presiedere la prima seduta sarà il consigliere anziano Fabiano Barbisan (Zaia Presidente), mentre nei panni di consiglieri segretari saranno i due più giovani, il trevigiano Tommaso Razzolini (FdI) e la veronese Alessandra Sponda (Zaia Presidente).

DISTANZIATI

Una volta nominata la giunta, con le dimissioni degli assessori da consiglieri e le surroghe, l'assemblea si comporrà non di 51 ma di almeno 60 persone, più il personale di servizio. Causa Covid, l'ipotesi, come avvenuto la scorsa estate, è di dividere i consiglieri: un po' in aula, un po' in altre stanze del palazzo.

