«Le foibe? Un'invenzione» Bufera sull'Anpi di Rovigo

LA POLEMICAVENEZIA Evidentemente non è ancora tempo per una pacificazione nazionale. Non in Polesine, quanto meno, dove lo scontro tra partigiani e fascisti torna periodicamente a rinfocolarsi attraverso le associazioni che ne tramandano la storia e gli ideali, come si è visto e probabilmente si vedrà nelle due settimane che stanno fra il Giorno della memoria (27 gennaio) e il Giorno del ricordo (10 febbraio). Alla vigilia della commemorazione dell'olocausto, su Facebook l'Anpi di Rovigo ha definito «invenzione» la vicenda delle foibe,...