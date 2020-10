LE DELIBERE

VENEZIA Per effetto delle elezioni, a Palazzo Ferro Fini non sarà rinnovata solo la composizione del Consiglio regionale. Nei prossimi giorni dovranno essere riviste anche le assegnazioni di spazi e personale per i gruppi, teoricamente 8, mentre cinque anni fa erano 12. Nel frattempo, per assicurare la continuità amministrativa, l'ufficio di presidenza ha deciso di prorogare gli incarichi dei responsabili e dei componenti delle segreterie uscenti, con una spesa di 170.000 euro.

DOPO L'INSEDIAMENTO

La legge consente di prolungarne la durata «fino al sessantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale prevista per il 15 ottobre 2020». Di conseguenza i capisegreteria e i loro collaboratori, già di ruolo nell'assemblea legislativa o in Giunta, resteranno in servizio fino al 14 dicembre. I loro stipendi saranno coperti anche grazie al fatto che, nell'ultimo quinquennio, i gruppi non hanno speso 215.605,28 euro della loro dotazione. Con una seconda delibera, è stata disciplinata la prosecuzione dell'attività anche per gli addetti del gruppo Forza Italia - Autonomia per il Veneto, il cui unico componente Maurizio Conte si era dimesso alla vigilia del voto. In questo caso la proroga varrà fino al 17 novembre. (a.pe.)

