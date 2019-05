CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CRITICHEMESTRE Nel merito come nel metodo, è un no netto quello espresso dalla Cgil veneta rispetto alla richiesta di autonomia differenziata a cui punta il presidente della Regione Luca Zaia e che il sindacato considera invece del tutto incompatibile con i principi costituzionali dell'universalità dei diritti e di uguaglianza dei livelli essenziali dei servizi da garantire ai cittadini in tutto il territorio nazionale. Garanzia che per la Cgil può essere data esclusivamente dallo Stato attraverso la competenza esclusiva in materie...