LA DECISIONE

VENEZIA In più di qualche occasione, nelle presentazioni dei cartelloni teatrali, il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto lo aveva detto e ri-detto: per far funzionare la cultura servono le imprese. Imprenditori illuminati pronti ad investire in opere d'arte, spettacoli e stagioni teatrali. Il suo non era un appello, ma una richiesta di collaborazione e un segno di attenzione rivolto al mondo della cultura per certi versi rimasto inascoltato. Ora però c'è un cambio di marcia. Un primo nuovo tassello è stato raggiunto dando un importante significato ad una decisione attesa da tempo. Oggi, a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, il presidente del Veneto, Luca Zaia annuncerà l'ingresso di una vera portaerei composta dalle Camere di Commercio di Padova, Treviso-Belluno e Venezia-Rovigo come soci a pieno titolo del Teatro Stabile del Veneto dando così ulteriore impulso ad una istituzione importante come il Tsv.

L'ASSEMBLEA

In mattinata, prima dell'annuncio ufficiale si svolgerà l'assemblea del soci del Tsv che ratificherà e approverà l'ingresso dei nuovi soci nella compagine del Teatro Stabile. «Avremo maggiore forza propulsiva - sottolinea il presidente - e soprattutto tutto ciò ci mette di fronte ad una grande responsabilità. Siamo l'unico teatro in Italia con queste premesse. Nessuno ha il policentrismo che d'ora in poi potremmo avere noi, così come sapere che c'è un sistema delle imprese che collabora e lavora con noi. Un risultato importante e significativo che ci riempie di responsabilità. In una battuta ci sarebbe da non dormirci la notte! È senz'altro un bel punto di partenza».

Assieme al presidente della Regione Veneto Luca Zaia saranno presenti i soci del Teatro Stabile del Veneto con i sindaci dei Comuni di Padova, Sergio Giordani, e di Treviso, Mario Conte, il presidente della Provincia di Padova, Fabio Bui, e la Presidente della Commissione Cultura del Comune di Venezia Giorgia Pea, oltre all'assessore regionale alla Cultura Cristiano Corazzari. Prenderanno parte all'incontro anche Antonio Santocono, presidente della CCIAA di Padova, Mario Pozza, presidente di Treviso-Belluno e Giuseppe Fedalto, presidente di Venezia-Rovigo. Grazie a queste nuove energie il Teatro Stabile del Veneto si candida ancor di più a svolgere un ruolo di capofila nel panorama culturale regionale e a livello nazionale.

