PADOVA Migliora la qualità dell'acqua dei fiumi e dei laghi veneti, ma resta sorvegliato speciale, a causa del Pfas, il bacino Fratta-Gorzone. Sotto osservazione anche il bacino scolante della laguna di Venezia. Gode di buona salute, invece, il lago di Garda.

A certificarlo è il nuovo Rapporto delle acque superficiali del Veneto, realizzato dall'Arpav che è stato presentato ieri dal neo direttore generale dell'Agenzia Luca Marchesi. Agenzia che ha elaborato negli anni un metodo analitico in grado di misurare le sostanze chimiche a dimensioni infinitesimali. Dal 2017, grazie ad un know how scientifico di altissimo livello e all'acquisto di strumentazione di ultima generazione, i laboratori dell'Arpav sono in grado di individuare sostanze chimiche fino a 5 nanogrammi per litro. Un ulteriore sforzo scientifico è stato fatto quest'anno per adeguarsi alla normativa europea che prevede per i Pfos, uno dei composti dei Pfas, lo standard ambientale di 0,65 nanogrammi litro. Per rendere possibile tutto questo, l'agenzia ha investito 8 milioni di euro. «I dati dimostrano l'impegno assoluto che la Regione del Veneto negli ultimi anni continua a porre per garantire la qualità dell'ambiente e, in questo caso, la qualità delle acque superficiali- ha commentato l'assessore regionale all'Ambiente Gianpaolo Bottacin - Mentre il ministro Costa esulta perché l'Unione Europea pone limiti a 100 nanogrammi per litro ai Pfas, noi in Veneto consideriamo il limite virtuale zero e grazie ad Arpav misuriamo la presenza di sostanze inquinanti fino a 0,2 nanogrammi».

I risultati dello studio confermano, così, le criticità legate alle pressioni antropiche soprattutto nei corsi d'acqua di media e bassa pianura (Fratta Gorzone tra Padova e Vicenza, bacino scolante in laguna di Venezia), sia per qualità chimica che per stato ecologico (si registra la presenza di Pfas nel Fratta Gorzone), ma indicano anche una tendenza generale di lento e progressivo miglioramento osservato a partire dal 2000, da attribuire alle norme ambientali sugli scarichi più rigorose. Dati incoraggianti anche dal versante veneto del lago di Garda.

