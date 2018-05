CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ALTRE URNEVICENZA Ormai alla vigilia dell'ultimo giro di consultazioni per il governo, a Vicenza il confronto tra Lega e Movimento 5 Stelle è stato appena sfiorato. Ieri mattina, mentre il Carroccio presentava la sua lista davanti alla stazione ferroviaria, il M5s raccoglieva le firme per la propria a Campo Marzio: a dividerli non più di settecento metri, eppure le posizioni sull'idea di città rimangono molto distanti. Ad una settimana dalla formalizzazione delle candidature a sindaco, al momento cinque, la campagna elettorale comincia...