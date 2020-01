LE ALIENAZIONI

VENEZIA In dieci anni le alienazioni degli immobili hanno fruttato alla Regione 38 milioni di euro, oltretutto permettendo nell'ultimo lustro un risparmio di un milione nella spesa per gli affitti. A dirlo sono i risultati del programma di razionalizzazione del patrimonio, resi noti ieri dal governatore Luca Zaia. «Stiamo parlando di beni di cui è venuta meno la destinazione a pubblico servizio e l'interesse all'utilizzo istituzionale ha rimarcato ma dalla cui vendita si aprono nuovi investimenti in settori come la salute, il sociale, la scuola, l'ambiente e la protezione civile».

I NUMERI

Dal 2010 sono stati conclusi positivamente 26 procedimenti di vendita: tre fino al 2015 (per un importo di 11.284.250 euro), due nel 2016 (1.785.000), sette nel 2017 (8.135.651) e sette nel 2018 (11.532.690). Nel 2019 si sono chiusi favorevolmente sei avvisi pubblici per edifici nel centro storico del capoluogo regionale: Hotel Bella Venezia (5.700.000 euro), ex uffici in Calle del Pistor (342.500 euro), 4 lotti del complesso in Calle Buccari; a questi va aggiunta una ex casa cantoniera a Verona (51.000 euro). «Per quest'anno ha aggiunto Zaia è già attiva la procedura per la vendita di 67 immobili, per un valore complessivo di quasi nuovi 100 milioni di euro. Solo nel centro storico di Venezia se ne contano sei tra i quali Palazzo Balbi». La sede della Giunta vale da sola 26,4 milioni.

