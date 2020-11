LAVORO

TREVISO La paventata moria, almeno per il momento, non si è verificata. Al contrario, proprio nei mesi dell'emergenza Covid il numero complessivo di imprese in Veneto è cresciuto di oltre duemila unità. Da Unioncamere regionale, tuttavia, mettono in guardia contro facili entusiasmi: dietro la statistica positiva si cela un andamento nascite-chiusure di aziende di fatto congelato. Insomma, gli imprenditori non aprono, né cessano l'attività, in attesa di capire come evolverà la situazione, magari ricorrendo a sussidi ed ammortizzatori sociali. Anche nel terzo trimestre dell'anno, intanto, la periodica analisi curata dall'organismo che riunisce le Camere di commercio venete registra un aumento quantitativo delle ditte attive: più 552. Sommate alle 1.562 sedi in più rilevate al termine dei tre mesi precedenti, portano a quota 2.114 l'incremento complessivo della platea tra aprile settembre, ovvero nel periodo clou della prima ondata della pandemia, con il lockdown di molte realtà economiche.

Il bilancio è comunque inferiore rispetto al medesimo semestre in tempi normali: l'anno scorso, ad esempio, l'arco di mesi da aprile a settembre aveva visto una crescita di 3.093 imprese. Di certo, però, l'attivo del 2020 va oltre quanto si poteva prevedere. Il sistema imprenditoriale veneto è, dunque, passato indenne attraverso la crisi Covid? Gli analisti camerali predicano prudenza. Soprattutto perché il saldo tra natalità e mortalità d'impresa si mantiene pressoché positivo per tutte le mensilità del secondo e terzo trimestre di quest'anno, ma è determinato da una consistente riduzione dei flussi di iscrizione e cessazione delle ditte: in media, rispettivamente una flessione del 27,8% su base annua nella prima voce e del 27,2% nella seconda (dopo essersi più che dimezzati in primavera, i flussi si sono asciugati di un'ulteriore decina di punti anche nei tre mesi estivi). Questo rallentamento pare essere il frutto finora più evidente delle restrizioni anti-contagio e provoca, appunto, una sorta di stallo.

«Di fatto, nei mesi cruciali del lockdown, aprile-giugno, e immediatamente dopo, luglio-settembre, in Veneto si evidenzia una demografia d'impresa pressoché congelata nei numeri - conferma Mario Pozza, presidente di Unioncamere Veneto-. Questo fa supporre un comportamento attendista delle imprese rispetto allo shock provocato dalla pandemia». In questo senso, soprattutto sulla dinamica delle chiusure, secondo il numero uno camerale, incidono pure alcuni fattori contingenti: i vincoli legati al blocco dei licenziamenti dissuadono dall'abbassare definitivamente le saracinesche in questa fase, mentre l'accesso ai sussidi può indurre qualche imprenditore a temporeggiare sperando in sviluppi di mercato.

Guardando ai singoli settori, tra aprile e settembre, il più penalizzato sul fronte delle sedi d'impresa risulta il manifatturiero nel suo complesso (meno 115 unità). Di contro il commercio sembra aver retto all'adattamento alla Covid- economy (più 279). Tra i comparti più colpiti dalle conseguenze della pandemia, come noto, l'alloggio e ristorazione: non è tanto la debolezza della crescita 91 attività in più - a far notizia, quanto la brusca inversione di tendenza rispetto ad un anno fa: allora l'aumento ammontava a 390 sedi e 428 filiali. Continua, invece, la risalita già intrapresa nel recente passato per edilizia (più 447) e servizi alle imprese (più 1.102). Pozza lancia un ulteriore allarme: l'attuale fragile equilibrio sta venendo incrinato dagli ultimi decreti governativi. «Si tratta non solo delle specifiche misure penalizzanti per alcuni settori afferma -, ma è il fattore psicologico che rischia di congelare i consumi e gli investimenti proprio quando è necessario parlare di futuro. Se il sistema delle imprese era in attesa di vedere la luce in fondo al tunnel gli ultimi Dpcm rischiano di gettare ombre inquietanti sul futuro e non vi è per l'economia un nemico peggiore della paura».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA