Lavezzo: «Sbagliato registrare la targa La maggior parte si fa accompagnare»

LA PROTESTAVENEZIA «Zetatielle Network è il risultato di un lavoro congiunto con le associazioni dei disabili», ha detto l'assessore al Sociale Manuela Lanzarin. Peccato che non tutti i disabili plaudano all'iniziativa. A sottolineare le criticità del progetto realizzato dalla Regione è Giampaolo Lavezzo, voce storica dei disabili veneziani e veneti. Il motivo? «L'iniziativa presentata dal governatore Luca Zaia - dice Lavezzo - si basa sulla messa in rete delle targhe, in modo che non vengano multate se circolano all'interno di una Zona...