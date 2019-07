Lavatrice spaziale e diplomi utili, studenti al top

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA La lavatrice spaziale degli studenti di Verona premiata in America, l'Its Academy Turismo Veneto al vertice in Italia. Buone notizie dalle scuole venete, come rimarcato ieri dalla Regione. Il sistema robotizzato per l'igiene degli indumenti degli astronauti, realizzato dagli allievi dell'istituto salesiano veronese Don Bosco, è stato giudicato la seconda miglior invenzione dell'anno al mondo dai giudici del Global Innovation Award, sponsorizzato in California dalle grandi aziende della Silicon Valley. La squadra scaligera, composta da...