Lauree in piazza San Marco, l'ira dei gestori dei bar

LA POLEMICAVENEZIA «Se questa è la classe dirigente del futuro, siamo messi bene». Va giù pesante il presidente dell'Associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier, sulla cerimonia di consegna delle lauree in piazza San Marco. I commercianti e gestori degli storici Caffè non hanno tollerato la gente in piedi sulle sedie dei bar, come se fosse allo stadio.Venerdì in piazza ci sono stati più studenti laureati del solito, e quindi anche più amici e parenti. Un cameriere del Caffè Florian ha pubblicato su Facebook un post corredato di...