Lascia il posto a chi a bisogno La svolta gentile nei bus di Padova

TRASPORTIPADOVA Nei bus e nei tram scatta larivoluzione gentile a Padova. Anche se dall'Inghilterra arriva un messaggio che va nella direzione diametralmente opposta - secondo Sir Muir Gray, professore di Oxford e consigliere clinico della sanità pubblica britannica, per la salute degli anziani rimanere in piedi sui mezzi pubblici sarebbe un toccasana la giunta Giordani ha deciso di mandare un messaggio chiaro ai giovani che rimangono stravaccati sui seggiolini, incuranti dell'equilibro precario di donne incinte e di over 65. Entro qualche...