La vita da nababbo dell'ex dentista con la passione del web e dei soldi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ARRESTATOPADOVA Laureato in medicina e specializzato in odontoiatria, ma con due grandi passioni: il web e la finanza. Sullo sfondo una vita da nababbo fatta di attici, motoscafi e auto di lusso. Alberto Vazzoler di San Donà risulta residente a Montecarlo ma viveva tra Padova e Jesolo, tra un attico e l'altro. Il primo da 233 metri quadri in piazza della Frutta, il secondo da 274 metri quadri al complesso immobiliare Torri. Gli investigatori sono convinti che Vazzoler non avesse nulla di intestato a nome proprio in Italia proprio per...