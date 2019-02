LA VISITA PADOVA È arrivata a bordo di un furgoncino nero, con i vetri oscurati,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VISITAPADOVA È arrivata a bordo di un furgoncino nero, con i vetri oscurati, e si è diretta verso le ragazze che l'aspettavano nella sala convegni dell'Istituto di ricerca pediatrica di Padova. Incontro blindato tra la più famosa influencer d'Italia, Chiara Ferragni, e trenta pazienti in cura all'Oncoematologia pediatrica dell'ospedale padovano. Per evitare caos, l'area attorno al più grande polo europeo dedicato allo studio delle patologie pediatriche è rimasta blindata per almeno quattro ore. L'unico accesso è stato controllato da...