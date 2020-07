LA VICENDA

VENEZIA È senz'altro una brutta tegola per le ville venete. Una vicenda intricata, e che riguarda molti emendamenti approvati dalla Commissione Bilancio della Camera nella seduta del 3 luglio scorso. Tra di essi, uno di particolare importanza riguarda quello relativo al superbonus 110% che è stato esteso alle associazioni del Terzo settore e alle seconde case, ma ha tenuto fuori dai benefici ville, castelli e dimore storiche che, di conseguenza vengo espressamente escluse dalla detrazione fiscale per i lavori di migliorie energetiche e adeguamento antisismico. Una vera e propria doccia fredda per i proprietari di queste dimore storiche che hanno deciso di far sentire immediatamente la loro voce in occasione di una nuova riunione della commissione Bilancio chiamata a decidere sul tema. «È scandaloso e ingiusto: - sottolinea la presidente dell'Associazione Ville Venete, Isabella Collalto de Croy - da una parte, i proprietari di edifici riconosciuti di valore storico e artistico sono vincolati alla tutela e, dall'altra, vengono esclusi dalle agevolazioni per la conservazione di un patrimonio culturale che è un bene pubblico e deve essere tramandato alle future generazioni. Prima del voto in aula chiediamo ai parlamentari, che sanno con quanti sacrifici i proprietari di villa tutelano e valorizzano il patrimonio culturale di cui sono custodi, di intervenire perché questa disparità di trattamento sia rimossa dal testo della legge». Insomma, una situazione difficile e un appello affinchè il legislatore tenga in conto interessi e necessità dei proprietari delle ville venete chiamati continuamente a salvaguardare il loro bene, che è un bene della collettività dal punto di vista squisitamente storico.

LA PROTESTA

Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari: «Qualora vengano assunte queste decisioni - ha detto - si tratta di un vero e proprio insulto all'attività di tutela e conservazione di uno straordinario patrimonio storico e culturale, che con grande impegno e dispendio di risorse da anni gli enti pubblici e i proprietari di questi beni stanno conducendo». Una situazione che vede in prima linea proprio l'Amministrazione regionale. «È scandaloso rincara la dose Corazzari : da una parte, i proprietari di edifici riconosciuti di valore storico e artistico sono vincolati alla tutela e, dall'altra, vengono esclusi dalle agevolazioni per la conservazione di un patrimonio culturale che è un bene pubblico e deve essere tramandato alle future generazioni. Basti pensare all'enorme ricchezza rappresentata dalle ville venete, alcune delle quali riconosciute come Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco. Mi auguro che a questa iniquità, a questa assurda disparità di trattamento, sia posto rimedio e venga modificato il testo della legge».

