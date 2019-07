CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VIABILITÀVENEZIA Nel fine settimana da bollino nero per la viabilità del Nordest, rispunta il progetto della Via del mare. Ieri è stata pubblicata sul Bur la delibera che spiega la decisione del Cipe, formalizzata mercoledì, di reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. In sostanza la Regione ha confermato il pubblico interesse a proseguire nella procedura per la realizzazione del collegamento veloce tra l'A4 e il litorale, immaginato per la prima volta una quindicina di anni fa, riesumando il project financing che era finito...