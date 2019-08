CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VERTENZAVENEZIA La rappresentazione di Madama Butterfly si farà nonostante la proclamazione di uno sciopero. A confermarlo, ieri, è stato direttamente il sovrintendete della Fenice, Fortunato Ortombina. «La programmazione della Fenice per domani sera (oggi ndr) resta confermata. La rappresentazione della Madama Butterfly - dice Ortombina - si farà cosi come gli altri appuntamenti previsti nel corso della giornata». Questo come risposta soprattutto ai sindacati Usb e Uilcom che proprio per oggi avevano proclamato uno sciopero per...