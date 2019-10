La tuta per sentirsi un ottantenne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOTREVISO Ventenni o trentenni che si sentono alla pari di un anziano di 80 anni quando sono chiamati a compiere semplici movimenti come piegarsi o alzarsi da un letto. Non stiamo parlando di ragazzi pigri e con poca voglia di fare ma delle sensazioni che giovani e adulti provano nel momento in cui indossano la tuta Senior Experience, un autentico simulatore di vecchiaia i cui componenti, una volta adattati al proprio corpo, consentono di ottenere un effetto molto simile alle limitazioni nelle capacità moto-sensoriali tipiche degli...