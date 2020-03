LA TRASFORMAZIONE

VENEZIA Là dove c'era la bottega di una parrucchiera in calle dei Bari, una strada non centrale a Venezia dove c'è ancora una concentrazione di attività utili alla cittadinanza, ci sono due sportelli automatici per il prelievo di contanti. Là dove c'era un negozio di oggetti in ceramica poco distante dall'antica Pescheria, da qualche settimana ce ne sono tre, di queste macchinette. A Rialto, al posto di un orologiaio storico, uno dei pochi che riparava ancora gli orologi in città, ci sono due macchinette. La diffusione delle Atm (in inglese, automatic teller machine) in una città in cui sono proibite le installazioni di distributori automatici (al di fuori degli imbarcaderi del servizio di trasporto pubblico) e in cui serve l'autorizzazione paesaggistica anche per cambiare una finestra sembra davvero paradossale.

I TOTEM FINANZIARI

Eppure, questa tipologia di attività gestita da una multinazionale americana, ha sfruttato abilmente un vuoto normativo trasformando ogni anfratto disponibile in un distributore di denaro. Se all'inizio queste si trovavano all'aeroporto Marco Polo, alla stazione di Santa Lucia, al terminal automobilistico di piazzale Roma, ora queste macchinette hanno gemmato ovunque, anche nei luoghi più impensabili, occupando gli spazi lasciati liberi da attività che chiudevano per pensionamento dei titolari o, più spesso, per gli affitti sempre meno sostenibili. Ormai hanno un Atm edicole, tabaccherie, negozi di alimentari, bar. Spuntati come funghi dopo una notte di pioggia nel bosco, ma a differenza dei funghi i totem parabancari restano al loro posto. E, ovunque vengano installati, non sembra che aggiungano bellezza al luogo.

È un altro effetto dell'economia turistica a cui Venezia si è data anima e corpo negli ultimi vent'anni come in un abbraccio pericoloso, vista la grave crisi del settore turistico che è iniziata lo scorso novembre con la disastrosa acqua alta e prosegue ora con l'allarme per il coronavirus.

MULTINAZIONALE

Queste macchinette sono installate tutte dalla medesima società, la Euronet Worldwide, nata negli States nel 1994 e arrivata in Italia nel 2013 un po' in sordina, negli aeroporti e nelle stazioni principali come risorsa aggiuntiva ai bancomat che comunque erano disponibili.

Installarle è facilissimo, poiché è sufficiente farne richiesta compilando un modulo sul sito della società, che garantisce per i negozi che ospiteranno una Atm un aumento del flusso di clienti e un aumento delle vendite, visto che si offre la possibilità di prelevare contanti anche dai luoghi più decentrati. La Euronet si occupa di tutto: installazione, manutenzione ed eventualmente della rimozione degli apparati. Non servono autorizzazioni particolari, poiché è vietata in città solamente l'installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, non di denaro contante.

Insomma, per chi affitta il locale intero è un affare, a chi ne consente l'installazione nella sua attività frutta circa 500 euro al mese, ma forse ai residenti appaiono un po' meno utili visto che spiccano con la loro livrea gialla e blu anche nei contesti delicati e soprattutto considerando che Venezia non è una città priva di banche e di uffici di cambio.

IL CAMBIO DI PELLE

Insomma, si sta riproponendo l'ennesima trasformazione (in peggio) del tessuto commerciale veneziano, sempre adattandolo in funzione del turismo. Se all'inizio degli anni Duemila sono esplosi i negozi di souvenir a basso prezzo e i tutto a un euro facendo chiudere calzolai, negozi di abbigliamento, fornai e ferramenta, ora che quella tipologia non tira più tanto, è la volta dei finti negozi di prossimità che vendono prodotti alimentari da asporto o comunque destinati al turismo di giornata o che passa una notte in appartamento. Ora, l'ultima tendenza è occupare gli spazi con gli sportelli automatici: in una città di 53mila abitanti hanno già raggiunto la settantina e cresceranno ancora. Virus permettendo, perché nel frattempo diversi di questi bancomat privati, sono disattivati in quanto lo scarso o nullo afflusso turistico non ne renderebbe vantaggiosa la gestione.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA