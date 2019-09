CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TESTIMONIANZAVENEZIA Il primo giorno di scuola non ha trovato nessun insegnante di sostegno ad accogliere il figlio gravemente disabile. Il preside aveva proposto alla mamma di lasciare il ragazzino in classe per un'ora e mezza, che detta così pare proprio una carità per poveri. Un tempo talmente risicato che ha deciso di tenerlo a casa, non senza la rabbia di un genitore che è stanco di dover fare battaglie per ogni cosa.Adesso le ore di permanenza a scuola sono diventate tre e se tutto procederà da domani dovrebbe iniziare a...