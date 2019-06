CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAVENEZIA Il Lido di Venezia, l'ex isola d'oro, l'isola di Nicolò Spada e del conte Volpi, della Bella Epoque e del Liberty, dei ruggenti anni 50 e 60 con la dolce vita legata all'epoca lucente della Mostra del Cinema, ora ha una nuova missione, dopo anni di crisi di identità: diventare la prima isola veramente green d'Italia, un esempio di sostenibilità per diventare un modello europeo di residenza e turismo.Obiettivo ambizioso e non facile, perché il Lido per anni e anni ha patito della crescita delle spiagge vicine del litorale...