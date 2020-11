La svolta, dice, è più epocale di quella che seguì la prima aqua granda del 4 novembre 1966. Allora, l'onda emotiva mondiale di una Venezia sommersa e devastata portò alla nascita della Legge speciale. Oggi, un anno dopo l'altra aqua granda, quella del 12 novembre 2019, l'obiettivo è una nuova gestione della laguna. Andrea Martella, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, vuoi perché veneziano e vuoi per l'opportunità di governare da una cabina di regia privilegiata, sta gestendo questa fase. Le transizioni non sono mai semplici né indolori, figurarsi le rivoluzioni. La laguna di Venezia, intesa come bacino di competenze e di rapporti di potere, è alquanto infida.

Sottosegretario, qual è lo schema del governo per la laguna di Venezia, il punto di arrivo?

«Partiamo da un dato: esisteva un prima ed esiste un dopo quel 12 novembre 2019. Per un anno al governo abbiamo lavorato per cambiare lo scenario e ribadire quel principio di preminente interesse nazionale, pilastro della Legge speciale ma che rischiava di andare perduto. Il Mose, la sua entrata in funzione, ha dato la spinta decisiva a questa svolta. Il punto di arrivo? Una nuova gestione, semplificata e unitaria, che tenga conto della salvaguardia, del funzionamento del Porto in presenza del Mose, del problema dello scavo dei fanghi in laguna, della soluzione per le crociere, del rilancio economico, della tutela ambientale. Abbiamo un obiettivo: farci trovare pronti, nel 2021, in occasione dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia: una data significativa».

Per questo avete creato l'Agenzia per la laguna?

«Sì e lo dico subito: senza l'azione del governo, senza l'accelerazione impressa dopo il 12 novembre di un anno fa, tutto questo non sarebbe stato possibile».

È la risposta al sindaco Luigi Brugnaro che vi accusa di aver creato una struttura che sottrae potere alla città? A dire il vero anche alcuni del Pd chiedono la stessa cosa, auspicano trasparenza nella governance.

«L'Autorità prevede la piena rappresentanza degli enti locali, e la trasparenza è un principio cardine. L'Autorità avrà sede a Venezia, opererà a Venezia. Senza la nostra azione saremmo a zero. Se poi per qualcuno il tema è chi è il deus ex machina, allora entriamo in un'altra sfera di problemi».

Sì ma Brugnaro voleva che la gestione della laguna fosse affidata alla Città metropolitana di cui è sindaco...

«Anche io nel passato ho pensato che Venezia potesse recuperare la sua specialità tramite la vocazione metropolitana. Ma in 6 anni la Città metropolitana non è decollata come ente e per recuperare c'era bisogno di una istituzione nazionale, che prendesse in mano le redini».

Veniamo ai nodi di questa Agenzia. Nata per semplificare e unificare, in realtà appare come un ente complesso: un presidente, un Comitato di gestione di 7 persone, un Comitato consultivo sempre di 7 persone. Alla fine il processo decisionale non rischia di essere farraginoso?

«No, finalmente le competenze della laguna sono state unificate. Quello che prima era disperso, ora sarà riunito. Nel Comitato di gestione ci saranno Comune e Regione. Gli altri enti faranno parte del Comitato consultivo. Verranno coinvolte anche le forze sociali, i sindacati. E sarà lo Statuto a regolare ruoli e competenze, ad esempio chi farà funzionare il Mose, per il quale sarà necessario verificare continuamente il funzionamento».

Già, lo Statuto. Circolano due bozze proposte una dal super commissario al Mose, Elisabetta Spitz (in procinto di essere nominata presidente dell'Autorità) e una di Cinzia Zincone, presidente del Provveditorato alle opere pubbliche (in procinto di essere nominata presidente del Porto). Si parla di un dualismo tra le due.

«Sulle nomine non entro. Saranno Conte, il ministro De Micheli e Zaia a decidere e sono certo agiranno per il meglio. Saranno scelte persone competenti, capaci, con senso delle istituzioni. Sullo Statuto, in prima applicazione toccherà al Mit approvarlo. Ci sono e ci saranno contributi di cui si terrà conto, anche con un ampio confronto con la Città».

Veniamo a questioni concrete. La convivenza tra Porto e Mose.

«È un tema di cruciale importanza per garantire lo sviluppo del Porto, per il necessario sostegno a imprese e lavoratori. Bisogna correggere la conca di navigazione di Malamocco e tra le soluzioni non va esclusa nemmeno quella un porto d'altura».

Crociere.

«Dobbiamo farci trovare pronti per il 2021, alla ripresa della stagione. Il principio è liberare il bacino di San Marco: ci saranno una soluzione provvisoria a breve e una definitiva, più avanti. Ma con la prima è importante partire subito. Già nel Comitatone del prossimo 11 dicembre spero che si esca con un accordo. In quella sede si discuterà anche la ripartizione dei fondi ai Comuni della gronda lagunare».

Si sa già che la soluzione provvisoria saranno gli approdi diffusi sul water front lagunare. Per quella definitiva?

«Posto che Venezia deve ritornare a essere un porto leader per le crociere, è chiaro che dobbiamo giungere ad una soluzione definitiva per le grandi navi, esaminando tutte le proposte, compresa quella di un off-shore».

Scavo dei fanghi...

«Il nuovo protocollo è un tema sul quale convergono tre ministeri: infrastrutture, ambiente e salute. Ci sarà una commissione che naturalmente dovrà raccordarsi con la nuova Autorità e il porto».

Mose: posto che l'opera è ormai partita, che ne sarà dei lavoratori del Consorzio e delle società collegate?

«È stato nominato un commissario liquidatore del Cvn (il commercialista Massimo Miani, ndr) sul quale c'è stato un apprezzamento generale. Sarà lui a traghettare questa fase. Salvaguarderemo l'occupazione e le professionalità cresciute anche nelle altre società come Thetis e Comar. Per questo sarà centrale il dialogo con i sindacati. Nel frattempo verrà creata una società in house che si occuperà delle manutenzioni e della gestione del Mose. Sono stati stanziati per il momento 40 milioni dal 2021 al 2034».

In tutto questo, come procede l'intesa con il Movimento 5Stelle?

«In piena collaborazione. I passi fatti finora sono stati concordati, con i rappresentanti locali e con il ministro D'Incà».

Eppure un po' di fermento c'è. In fondo ridisegnare la mappa del potere in laguna non è roba da poco. Cosa ci vuole secondo lei per far quadrare il cerchio?

«Ci vuole spirito di servizio, una visione di Venezia proiettata al futuro e alle opportunità derivanti dal Recovery Fund europeo e a progetti di sostenibilità ambientale».

