LA SUCCESSIONE

VENEZIA Professor Massimo Cacciari, a Roma fanno il suo nome per la presidenza della Biennale di Venezia post Paolo Baratta. Cosa dice?

La risposta è lapidaria: «Baratta non si deve toccare! A vita più del Papa!».

Ecco, adesso il triangolo politico è completo. Non solo il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia (Lega). Non solo il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro (lista civica fucsia, graditissimo a Forza Italia). Anche il filosofo Massimo Cacciari, esponente di spicco del centrosinistra, già sindaco di Venezia, nonché già europarlamentare e già candidato governatore in Regione, dice che Baratta non si deve toccare. Eppure è proprio a Cacciari che a Roma, per superare l'impasse politica creatasi con il M5s, si sta pensando. Massimo Cacciari avrebbe tutte le caratteristiche per assumere la presidenza della Biennale: la cultura, l'esperienza politica e amministrativa, la stima del mondo accademico e culturale, non ultimo il fatto di non essere un catapultato dalle «terrazze romane» (copyright Luca Zaia). Il toto-nomi per la successione a Paolo Baratta finora ha registrato quattro ex ministri alla Cultura: Francesco Rutelli (che però si è subito chiamato fuori: «Bello, ma ho altri impegni»), Giovanna Melandri, Massimo Bray, Walter Veltroni. Poi la donna delle Olimpiadi Torino 2006 Evelina Christillin, l'architetto Stefano Boeri, il presidente dell'Istituto Luce Roberto Cicutto. Quest'ultimo, tra tutti, è l'unico di origini veneziane assieme all'outsider Cristiano Chiarot, già soprintendente della Fenice e del Maggio Fiorentino (che qualcuno vedrebbe bene anche in un ruolo amministrativo della Biennale, magari come direttore generale). Tant'è, adesso a Roma è spuntato il nome di Massimo Cacciari, 76 anni a giugno, cinque meno di Baratta, l'ultima volta nel 2005 eletto sindaco anche dall'elettorato di centrodestra che non voleva Felice Casson. Cacciari - che peraltro parteggia per Baratta - potrebbe essere la sintesi di mediazione? A Roma, in queste ore ci stanno pensando.

LE RICHIESTE

Finora, però, a Venezia e in Veneto sono tutti per Baratta. Il presidente uscente avrebbe potuto essere riconfermato o prorogato se nel Milleproroghe fosse stato inserito un articolo per consentire il quarto mandato consecutivo (e complessivamente sarebbe il quinto). Ma il M5s si è opposto. Così ieri il consiglio di amministrazione della Biennale è scaduto e da oggi scatta il regime di prorogatio per i prossimi 45 giorni. Anche il direttore generale Andrea Del Mercato, la cui nomina è legata alla presidenza, è scaduto, quindi si impone anche un problema di continuità amministrativa dell'ente. È così che, con la necessità di chiudere presto la partita, è spuntata l'idea di nominare Cacciari.

Fino a ieri, ignari della possibilità di sostituire Baratta con l'ex sindaco, in città si sono però registrate voci tutte a favore del presidente uscente, sulla stessa linea di Zaia e di Brugnaro. Il deputato Nicola Pellicani (Pd): «Se ci sono le condizioni per confermare Paolo Baratta, bene. Ha fatto un lavoro eccezionale. Ma bisogna anche cominciare a pensare al dopo. L'ipotesi Chiarot? Ha fatto molto bene alla Fenice e al Maggio Fiorentino, avrebbe sicuramente le caratteristiche adeguate». Pellicani avanza anche uno scenario: cosa succederà se l'opposizione, in primis la Lega, dovesse presentare un emendamento a un prossimo provvedimento legislativo per prorogare Baratta? Ossia: il Governo non perda tempo e risolva la questione. Il senatore Andrea Ferrazzi (Pd): «Baratta? Un uomo di assoluto valore, anche da assessore in Provincia ho avuto modo di verificare la qualità del suo lavoro». Il presidente della Municipalità di Marghera, nonché tra i papabili per la candidatura a sindaco di Venezia, Gianfranco Bettin si dice favorevole alla riconferma o quantomeno a una proroga: «Baratta? Un uomo con esperienza, visione, capacità di guardare avanti più di altri che magari si presenterebbero come nuovi magari anche solo per l'età. Venga riconfermato, poi si valuterà». Un altro degli aspiranti candidati sindaci di Venezia, il rettore dell'Università Ca' Foscari Michele Bugliesi, benché contattato non si è fatto raggiungere. L'ex magnifico rettore dello Iuav, Marino Folin, invece non ha dubbi: «Sono favorevole alla riconferma di Baratta. Non è più giovanissimo? Siamo circondati da giovani di una imbecillità totale, mentre ci sono persone anziane che hanno ancora molto da dare. Riconfermassero Baratta, mi sentirei più tranquillo per la Biennale».

A Roma, però, pare non siano del parere di dare ascolto al sindaco Brugnaro e al governatore Zaia. Si cerca il successore di Baratta. E in cima alla lista c'è Cacciari.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA