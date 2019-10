CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIAVENEZIA Il Partito Democratico del Veneto dice stop alle liste civiche finte, quelle che vengono messe in piedi per evitare alle formazioni politiche di raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni e quelle che fanno eleggere persone pronte poi a passare dall'altra parte della barricata. A sette mesi dalla sfida a Luca Zaia, pur sapendo che sarà tutta in salita, il Pd ha riunito l'altra sera a Padova la nuova segreteria capitanata da Alessandro Bisato e ha cominciato a tracciare il percorso. A partire dalle alleanze. E il...