LA STORIAVENEZIA Ha una gamba in meno, ma una marcia in più, Marta Pozzi, 18 anni appena compiuti e tanta voglia di vivere. Nonostante tutto. Che vuol dire nonostante un cancro osseo che si è mangiato la sua gamba destra fino al bacino. Nonostante la fatica di studiare via skype perchè questa ragazza di Mestre stava facendo la chemio e in classe non riusciva ad andare ma tanto di cappello a insegnanti e preside del liceo Giordano Bruno che le hanno consentito di studiare per via telematica. Nonostante qualche amico/a che le ha voltato la...