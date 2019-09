LA STORIA VENEZIA Era già passato alla storia come il primo fallo di gioco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAVENEZIA Era già passato alla storia come il primo fallo di gioco punito non solo dalla giustizia sportiva, ma anche da quella penale. Ora però questa vicenda promette di aggiudicarsi un record pure per i tempi di durata complessiva del contenzioso, visto che ci sono voluti 23 anni per arrivare a una sua compiuta definizione sul piano civile, stabilendo che un ex attaccante debba versare oltre 50mila euro a un ex portiere per una gomitata che da ragazzo gli provocò l'asportazione della milza. A fronteggiarsi per decenni nelle varie...